Delantero colombiano que juega en Italia podría “cruzar el charco” para caer de pie en la liga mexicana

Uno de los delanteros que permanecen en el fútbol del exterior hace un tiempo después de haber brillado en el FPC es Daniel Mosquera. Después de haber pertenecido al América de Cali, pero de explotar su rendimiento en el Bucaramanga, donde quedó campeón, fue goleador y atrajo la atención de decenas de clubes, incluso a nivel internacional, parece que si estaría en el viejo continente estaría próxima a terminar.

Y es que según el periodista mexicano reconocido por su especialidad y conocimiento del mercado de fichajes, César Luis Merlo, el Necaxa está bastante interesado en el atacante colombiano y estarían dispuestos a desembolsar una cantidad de dinero grande para poder quedarse con su ficha aprovechando su juventud, teniendo en cuenta que tiene apenas 26 años.

Según se ha conocido, los italianos esperan recibir al menos 5 millones de euros, cosa que para los mexicanos es bastante y están negociando a partir de 2.5 un gran porcentaje de los derechos del jugador, quien lleva apenas 5 goles en Europa, pero que con más minutos podría aportar bastante a un club de una liga de menor nivel que las italianas.

Fredy Guarín volvió al barrio que lo vio nacer para llevar felicidad a los niños con regalos navideños

Fredy Guarín tuvo un hermoso gesto navideño con los niños del barrio Las Américas, en Ibagué, lugar que lo vio crecer. El exfutbolista llevó regalos navideños para muchos pequeños que no ocultaron su felicidad por este detalle. De Fredy Guarín se habló mucho sobre su lucha contra el alcohol, y aunque esos problemas le impidieron continuar con su carrera a la altura de su talento, nunca dejó de luchar y por fin ganó la batalla.

Por eso, el exfutbolista de la Selección Colombia, ha intentado aconsejar a las personas que estén sufriendo lo mismo que él vivió, a alejarse porque no trae nada bueno. “Muéstrale esto a tu hijo, hija o a quien lo necesite. Dios nos bendice 🙏🏾“Si estás a punto de probar el alcohol o alguna droga, no lo hagas. No dejes que una sustancia haga parte de tu estado de ánimo.Soy un adicto en recuperación y un día le di entrada al alcohol socialmente y por encajar y perdí. Ahora soy un alcohólico y estoy en recuperación. Dios los bendice”,fue el más reciente mensaje de Fredy Guarín en sus redes sociales.