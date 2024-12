“El primer día del resto de mi vida”: Fredy Guarín celebró un nuevo logro para comenzar de cero

Durante su carrera profesional, Fredy Guarín llenó de orgullo a los colombianos por dejar la bandera en alto en los diferentes equipos alrededor del mundo donde jugó: Boca Juniors (Argentina), Saint-Étienne (Francia), Porto (Portugal), Inter (Italia), Shanghái Shenhua (China) o Vasco da Gama (Brasil).

No obstante, cuando fichó por Millonarios en el ocaso de su carrera, tuvo que afrontar unos problemas que le impidieron seguir jugando, y además pusieron en evidencia la situación que venía afrontando respecto al alcoholismo, hecho que le trajo grandes consecuencias. Entonces el exfutbolista decidió comenzar un tratamiento y este lunes 2 de diciembre celebró el nuevo paso que dio en su vida.

El exfutbolista de 38 años recientemente habló en Caracol Televisión donde dio detalles acerca de su problema con el alcohol, que llegó a ser tan fuerte como para pensar en que no lograría superar esta batalla: “Estaba metido del todo en el alcohol, noches, rumbas, yates, aviones, regale plata. Yo vivía en un piso 17 y mi reacción fue mandarme, había una malla y me devolvió. Yo inconsciente de lo que estaba haciendo, no sé qué pasó, sabía que en cualquier borrachera me iba a morir y yo tenía mucho miedo”.

Sin embargo, Guarín no desistió y siguió luchando con el apoyo de diferentes personas y centros de rehabilitación, así que ahora presumió que finalizó con éxito el primer paso para cambiar su vida, demostrando un ejemplo de lucha, resiliencia y que nunca es tarde para comenzar desde cero:

“Hoy es el primer día de el resto de mi vida 🙌🏾Graduación reeducados @oficial.caminandohacialaluz Cada día es una oportunidad para seguir aprendiendo a vivir en paz y tranquilidad, gracias a todos por este día tan especial.@lilycontigo09 @liderelias gracias por todo 🫡🙏🏾”.