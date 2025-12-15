Fredy Guarín volvió al barrio que lo vio nacer para llevar felicidad a los niños con regalos navideños

Fredy Guarín tuvo un hermoso gesto navideño con los niños del barrio Las Américas, en Ibagué, lugar que lo vio crecer. El exfutbolista llevó regalos navideños para muchos pequeños que no ocultaron su felicidad por este detalle.

Le puede interesar: “El primer día del resto de mi vida”: Fredy Guarín celebró un nuevo logro para comenzar de cero

De Fredy Guarín se habló mucho sobre su lucha contra el alcohol, y aunque esos problemas le impidieron continuar con su carrera a la altura de su talento, nunca dejó de luchar y por fin ganó la batalla.

Por eso, el exfutbolista de la Selección Colombia, ha intentado aconsejar a las personas que estén sufriendo lo mismo que él vivió, a alejarse porque no trae nada bueno.

“Muéstrale esto a tu hijo, hija o a quien lo necesite. Dios nos bendice 🙏🏾“Si estás a punto de probar el alcohol o alguna droga, no lo hagas. No dejes que una sustancia haga parte de tu estado de ánimo.Soy un adicto en recuperación y un día le di entrada al alcohol socialmente y por encajar y perdí. Ahora soy un alcohólico y estoy en recuperación. ❤️‍🩹 Dios los bendice 🫶🏼☝🏾”, fue el más reciente mensaje de Fredy Guarín en sus redes sociales.

Sin embargo, el aporte de Fredy Guarín va más allá de consejos en redes sociales, pues el exfutbolista se ha puesto ‘manos a la obra’ para impactar en diferentes lugares del país, y, en esta ocasión, fue turno para el barrio Las Américas, en Ibagué.

Guarín compartió un video antes de llegar al barrio, donde entregaría muchos regalos a niños: “Hola mi gente, qué tal, les habla Fredy Guarín. Aquí nos encontramos en la caravana caminando hacia la luz. Estamos en la ciudad de Ibagué y vamos para el barrio de las Américas donde yo me crie”.

Posteriormente, cuando se puede ver algunos momentos de la entrega de presentes, Fredy Guarín dejó claro que no hay nada más especial que sentir el cariño de las personas hacia él: “Recibir el amor de la gente no tiene precio”.