Equipo Azul de Valledupar se consagró bicampeón de la Primera C BetPlay 2025

Momento en el que el Equipo Azul recibe la copa de campeón del 2025. (Foto: Cortesía - Néstor de Ávila)

Este sábado, 13 de diciembre, el Equipo Azul se proclamó campeón de la Primera C BetPlay 2025 tras imponerse a La Cantera FC de Dosquebradas y quedarse con la serie final por un marcador global de 4-1 en la cancha José Fernando Cuadrado, el conjunto vallenato ganó 3-0 y confirmó su dominio en la categoría, que ya había conquistado en 2024.

El encuentro de ida se jugó en el estadio Alberto Mora Mora de Dosquebradas y terminó 1-1 y dejó la serie abierta. Pero, ya en su casa y con el apoyo de su gente, Equipo Azul defendió su título.

El jugador Odacir Pérez se hizo un doblete, y Harold Lazcano otro, con lo que sellaron el triunfo para el representante del Cesar.

La Primera C BetPlay 2025 reunió a 179 equipos de todas las regiones del país, consolidándose como un torneo clave para el desarrollo del fútbol aficionado y semiprofesional, además de dinamizar la economía local en múltiples municipios. Tras 11 meses de competencia, La Cantera FC y Equipo Azul lograron superar a decenas de rivales y llegar a la gran final.

“Estamos muy orgullosos de patrocinar una categoría que llega a una gran cantidad de regiones del país y felicitamos a Equipo Azul de Valledupar por el título conseguido. Este triunfo será un gran motivo de orgullo para la región y esperamos que en 2026 sean muchos más los equipos que compitan por un nuevo título”, dijo Germán Segura, gerente general de Corredor Empresarial, compañía dueña de la marca BetPlay.

El Equipo Azul mostró regularidad y fortaleza desde la fase de grupos. Integró el Grupo P, en el que avanzó como líder invicto con 11 triunfos y 3 empates. En las fases posteriores fue contundente: eliminó a FC Bastidas (7-1), superó por penales a Real Afro Sport tras empatar 2-2, venció a Nueva Generación (5-3), a Tigres del Quindío (5-1) y a Soccer Law (5-0). En semifinales, tras caer 1-0 en la ida ante Ilusión Naranja, remontó con un 3-0 que lo instaló en la final.

La Cantera FC, por su parte, tuvo un recorrido más complejo. Clasificó segundo en el Grupo E con seis victorias, tres empates y una derrota. Luego dejó en el camino a Sol de Oriente (2-0), superó por penales a Dímelo Jara tras empatar 4-4, venció en la tanda desde los once metros a Real Club Barrancabermeja, eliminó a Fiorentina FC (2-0) y protagonizó una semifinal dramática ante Atlético Aracataca que se definió nuevamente por penales.

Con este nuevo título, Equipo Azul de Valledupar no solo revalida su condición de referente en la Primera C BetPlay, sino que se convierte en bicampeón de la categoría, consolidando un proyecto deportivo que ilusiona a su afición y a toda la región Caribe.