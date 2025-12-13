Internacional de Bogotá presentó la primera camiseta de su historia: Conozca todos sus detalles

Una de las noticias más relevantes del último tiempo en el Fútbol Profesional Colombiano fue el cambio total de identidad que tuvo La Equidad Seguros, elenco bogotano que llevaba muchos años destacando en primera división. Hoy por hoy, ante el cambio de dueños, se siguen anunciando novedades en la representación de la institución que pasó a llamarse Internacional de Bogotá, dejó el verde atrás y adquirió los colores dorado, beige, negro y blanco como los nuevos íconos de la institución.

Tras darse la presentación de su escudo, a través de un evento privado llevado a cabo en el estadio Metropolitano de Techo, se hizo la presentación oficial de la que es la primera camiseta de este club en toda la historia, revelando todos los detalles de la misma y la compañía de varios patrocinadores que han decidido apostar por ellos, entre ellos, la Alcaldía Mayor de Bogotá, misma que estará plasmada en la casaca como uno de los sponsors que apoyan el desarrollo deportivo que plantea el club en la ciudad.

El presidente del equipo, Nicolás Maya, reveló detalles que hacen parte de esta camiseta que, entre otras cosas, es fabricada por Umbro, empresa que creyó en este proyecto y que decidió volver a nuestro país por todo lo alto. El blanco que representa la unión, las montañas de Bogotá ilustradas en las alas del Cóndor de los Andes, así como el nombre de la ciudad en letras grandes representando a la capital del país, tal como se mencionó en dicho evento.