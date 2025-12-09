Estalla un escándalo en Argentina: allanamientos en la AFA y varios clubes por presunto lavado de dinero

El fútbol argentino amaneció sacudido por un operativo judicial sin precedentes. La Justicia federal ordenó allanamientos simultáneos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en más de una decena de clubes profesionales, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y movimientos financieros irregulares vinculados a la firma Sur Finanzas, una empresa señalada por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión fue tomada por el juez federal Luis Armella, quien autorizó alrededor de 30 procedimientos policiales en distintos puntos del país, incluida la histórica sede de la AFA en la calle Viamonte y el moderno predio de Ezeiza.De acuerdo con fuentes judiciales, el caso comenzó por una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI) contra el financista Ariel Vallejo, considerado una figura muy cercana a Tapia y pieza clave dentro de la financiera investigada.

Un océano de dinero bajo la lupa

Los investigadores detectaron que a través de la plataforma “Sur Finanzas PSP” se movieron $818.000 millones en transferencias catalogadas como sospechosas. Entre los emisores figuran monotributistas sin respaldo económico, empresas señaladas por emitir facturas falsas y personas sin categoría fiscal.La magnitud del dinero y el perfil de los involucrados encendieron las alarmas sobre un posible esquema de lavado de activos que habría funcionado con la intermediación de la financiera y la presunta participación de clubes argentinos.

Según reveló el medio Zona Cero argentino, la lista de instituciones involucradas incluye a San Lorenzo, Racing, Independiente, Argentinos Juniors y Banfield, además de varios equipos del ascenso como Temperley, Excursionistas, Deportivo Morón, Los Andes y Defensores de Glew.

San Lorenzo aparece como el club que más dinero movió a través de la plataforma: $660 millones, seguido por Argentinos Juniors y Racing, cuyos montos también fueron detectados en la red de operaciones.

Claves de la investigación

La Fiscalía detectó además transferencias asociadas al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, lo que llevó a que expresidentes, directivos, empresarios y representantes de distintas sociedades quedaran bajo la lupa. Todos forman parte del expediente que ahora está en manos del juzgado federal N.º 2 de Lomas de Zamora.

En medio del escándalo, el financista Ariel Vallejo entregó voluntariamente su teléfono celular y el de su madre, donde —según fuentes citadas por la prensa— existirían conversaciones con dirigentes deportivos de alto nivel. Sin embargo, Vallejo guarda silencio y solo repite una frase: “Yo solo hablo con el Chiqui”, aunque su relación con el presidente de la AFA estaría en plena tensión.

El caso apenas comienza y ya amenaza con convertirse en uno de los escándalos financieros más grandes en la historia del fútbol sudamericano. Los investigadores anticipan que podrían aparecer más nombres, más pruebas y nuevos allanamientos en las próximas semanas.

Para un país tan futbolero como Argentina, el impacto es enorme. Y en Colombia, donde el fútbol argentino es referencia constante, el caso se sigue con atención: la crisis podría reconfigurar patrocinios, relaciones internacionales y hasta decisiones dentro de la FIFA.