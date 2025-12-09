Por ayudarlos: filtraron los motivos de que las finales de Liga no sean en fin de semana entre Junior y Tolima

Junior y Deportes Tolima son los dos equipos que lucharán por la estrella de fin de año del fútbol colombiano en la gran final del segundo semestre de la Liga y sus dos compromisos se jugarán en días entre semana, todo por una razón que busca beneficiarlos.

Tras definirse los finalistas, se reveló que el partido de ida será este viernes 12 de diciembre a las 8:00 de la noche en el estadio Metropolitano de Barranquilla, mientras que la vuelta será el martes 16 a las 7:30 p.m. en el estadio Manuel Murillo Toro.

Sí, lejos a la costumbre de jugar en fin de semana, especialmente la disputa de la estrella se generó algo de molestia entre los aficionados.

Final del FPC pensando en Copa Libertadores

Con esto en el ambiente, se supo que la determinación de estas fechas fue para tener un campeón listo antes del 18 de diciembre, día en el que se hará el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores.

Resulta que si no hay definidos con exactitud los representantes de cada país, los mismos terminan ubicados en el bombo 4 (lo que los enfrenta a rivales más complejos), como pasó en años anteriores, y eso es lo que quieren evitar desde la Dimayor.

Además, también se conoció que fue para respetar cuatro días de descanso entre fecha 6 de cuadrangulares y el arranque de la final, así como los mismos cuatro días entre ida y vuelta de la disputa del título.

Esto fue contado por el periodista Julián Capera que señaló: “El jueves 18/12 Conmebol sortea las fases previas de Libertadores. Para evitar que los equipos colombianos vayan al último bombo como en años anteriores (al no comunicar con exactitud para quienes son los cupos), Dimayor propuso a los clubes terminar el 16/12, dando cuatro días de descanso antes del juego de ida y cuatro días antes de la vuelta”.

Incluso, otro factor podría ser el respetar las vacaciones de los jugadores que tiene que cumplir con una cantidad de días libres y en enero comenzará el campeonato sobre mitad de mes ante el pedido de la FIFA de que las competencias terminen antes de que arranque el Mundial 2026.