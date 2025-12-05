“Tras de ladrón, bufón”, Iván Mejía por premio FIFA de la Paz a Donald Trump

Iván Mejía no se aguantó las ganas de desahogarse sobre el premio FIFA de la Paz que le fue otorgado a Donald Trump, de manos de Gianni Infantino, en la gala del sorteo del Mundial 2026 que se realizó este viernes 5 de diciembre se realizó en los Estados Unidos.

En medio de los actos protocolarios, hubo sorpresa con este acto que se estrenó con un premio que no estaba en los planes de nadie y fue dado al presidente de los Estados Unidos.

Una cuenta de fútbol referenció el hecho en redes, señalando: “Infantino empieza el sorteo dándole a Donald Trump, a Donald Trump, el Premio de la Paz”.

A esta publicación llegó el dardo de Iván Mejía Álvarez, que señaló: “Tras de ladrón, bufón!!”

Revelación del calendario del Mundial 2026

Tras el sorteo, hay que tener claro que el calendario exacto, con horarios, se revelará este sábado 6 de diciembre, luego de que la FIFA haga una reunión para hacer los ajustes de acuerdo con las diversas zonas horarias.

Durante la primera jornada del torneo se disputarán dos encuentros: el partido inaugural de la competición en Ciudad de México y un segundo partido en Guadalajara. En la segunda jornada se jugarán dos partidos: uno de la selección de Canadá y otro del combinado estadounidense. Cada una de las cuatro últimas jornadas de la fase de grupos constará de seis partidos. Los encuentros pertenecientes a un mismo grupo se disputarán de forma simultánea, a fin de velar por la integridad de la competición. Todas las demás jornadas de la fase de grupos constarán de cuatro partidos diarios en otras tantas franjas horarias.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá un formato nuevo, que se aprobó por unanimidad en el último Consejo de la FIFA. El torneo tendrá a 48 equipos divididos en doce grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo junto con los ocho mejores terceros se clasificarán para los dieciseisavos de final. Es decir, el nuevo esquema establece que los equipos que lleguen a la final, a jugarse el domingo 19 de julio, tendrán que haber atravesado ocho partidos, uno más de los disputados en la última Copa Mundial de la FIFA 2022, en Catar.