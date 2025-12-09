Luis Suárez se paró duro con Upamecano en gresca de jugadores del Bayern Múnich y el Sporting

El colombiano Luis Javier Suárez terminó inmiscuido en medio de un amague de gresca que se armó entre los jugadores de Bayern Múnich y Sporting Lisboa en pleno partido de la Champions League.

Todo se dio en el desarrollo de la 6 jornada de la Liga de Campeones, tras la anotación que puso en ventaja al cuadro alemán.

Pese a que el equipo portugués se fue en ventaja a los 54 minutos, tras un autogol de Kimmich, los alemanes lograron la remontada.

Primero fue Gnabry (65’) el que puso el descuento y luego Karl (69’), puso el 2-1 parcial que generó el amague de bronca.

En la jugada previa de ese gol, el colombiano fue sujetado por Tah, en una acción que no fue advertida por el VAR al árbitro central y ante los reclamos de los jugadores visitantes, se formó la gresca al momento de reanudar el juego.

Jugadores de ambos equipos se fueron a los reclamos y empujones, allí, cuando Suárez le reclamaba a Kimmich, el francés Dayot Upamecano lo quitó a los empujones y gritos, algo que no le gustó a Luis Javier Suárez que le respondió a los gritos e incluso le lanzó un manotazo a uno de los brazos del defensor del Bayern.

Por fortuna, la situación no pasó a mayores y tras unas cuantas tarjetas amarillas, el partido entre Bayern Múnich y Sporting Lisboa continuó de manera normal, incluso, los alemanes lograron ampliar la diferencia con gol de Tah (77’) para el 3-1 definitivo.