Escándalo mundial: 11 futbolistas de élite enviados a prisión preventiva por apuestas ilegales

El fútbol internacional atraviesa uno de sus mayores escándalos recientes. Un tribunal de Estambul ordenó prisión preventiva para 11 futbolistas de la primera y segunda división de Turquía, señalados en una gigantesca red de apuestas ilegales y posible amaño de partidos, según medios locales. El caso ya está siendo considerado la crisis más fuerte que haya enfrentado el balompié turco en décadas.

La investigación, que mantiene en alerta a clubes, árbitros y dirigentes, involucra a jugadores de equipos tan reconocidos como Galatasaray, Fenerbahçe y Konyaspor. Entre los nombres más sonoros están Metehan Baltaci (Galatasaray), Alassane Ndao (Konyaspor) y Mert Hakan Yandas (Fenerbahçe), este último acusado de apostar en encuentros a través de un intermediario.

Pero el escándalo no se limita solo a jugadores: los jueces también enviaron a prisión a los presidentes de dos clubes de tercera división, señalados de coordinar el resultado de un partido durante la temporada 2023–2024.

En total, cerca de 40 personas fueron capturadas la semana pasada durante operativos masivos de la Fiscalía de Estambul, que lleva meses rastreando movimientos financieros sospechosos relacionados con apuestas ilegales.

150 árbitros destituidos y más de 1.000 jugadores investigados

La Federación Turca de Fútbol (TFF) ha respondido con decisiones drásticas. En los últimos meses destituyó a 150 árbitros que, según el organismo, tenían cuentas activas en casas de apuestas o participaban de manera frecuente en ellas.

Además, la TFF impuso suspensiones de hasta un año a 25 futbolistas de primera división y a más de 1.000 jugadores de segunda, tercera y cuarta categoría, todos salpicados por apuestas ilegales.Este martes, la federación confirmó que 27 jugadores adicionales fueron remitidos al comité disciplinario tras la aparición de nuevos documentos comprometedores.

La Fiscalía también envió recientemente a prisión preventiva a 20 de los 35 detenidos en operativos del pasado viernes, entre ellos el expresidente de Adanaspor, Murat Sancak.

Una red multimillonaria

Como parte paralela de la investigación, las autoridades turcas desarticularon una red compuesta por 22 personas, responsable de mover más de 2.000 millones de liras turcas (unos 40 millones de euros) en apuestas ilegales mediante un portal clandestino.

“Es por el futuro del fútbol”, dice la TFF

El presidente de la federación, Ibrahim Haciosmanoglu, aseguró que las operaciones continuarán sin pausa:

“Son medidas por un fútbol moral, ético y limpio. A medida que avanzan las investigaciones, se siente un ambiente de pánico en el fútbol turco”.

El caso está lejos de cerrarse. Se esperan nuevas imputaciones, más suspensiones y otras detenciones. Turquía vive un terremoto deportivo que puede cambiar para siempre las reglas del juego.