“Están maltratando a James”, José Pekerman reveló la conversación que tuvo con Zinedine Zidane mientras dirigía al astro colombiano

El entrenador argentino José Néstor Pekerman concedió una entrevista en ESPN donde dio detalles sorprendentes sobre la estadía de James Rodríguez en el Real Madrid mientras era dirigido por Zinedine Zidane, cosa que fue una de las noticias más grandes de la década del 2010 para nuestro país, en especial por la supuesta mala relación entre el francés y el volante cafetero.

Al parecer, mientras ocurría el escándalo de que el colombiano no jugaba en España, el entrenador en ese momento de Colombia decidió ir hasta el país europeo para saber qué ocurría, revelando los siguientes detalles de su charla no solo con Zidane, sino también con el preparador físico del Real Madrid:

“Yo iba a España y hablé con Zidane, y le decía, en Colombia están maltratando a James, y entonces yo quiero saber que es lo que está pasando, sin cuestionar porque somos colegas y yo no tengo por qué decir ‘en la selección juegan en el Real Madrid no juega’. Y él me decía, James es el primero en el entrenamiento, nunca deja de entrenar, la intensidad que tiene James no la tienen otros jugadores, como persona en el grupo es un chico que lo quieren todos, y me desmentía un montón de cosas... Zidane me decía la verdad, el preparador físico me decía lo mismo, le digo, no me des explicaciones, vos querés un jugador que recorra la banda, y quizá james al recorrer la banda pierde algunos aspectos de juego que en la selección no los transita, él lo reparte con otros compañeros”.

Estas palabras sorprendieron bastante teniendo en cuenta el intento de Pekerman de mejorar la situación del 10 de Colombia, cosa que no sucedió y que desembocó en su préstamo al Bayern y posterior salida de la institución.