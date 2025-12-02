Deportes

“Ya es jugador libre”, aseguran que Millonarios le acabó el contrato a uno de sus delanteros

Siguen los movimientos en el cuadro Embajador que perfila su temporada 2026. El colombiano tomaría nuevos rumbos.

Por Evaristo Pérez

En Millonarios siguen confeccionando la nómina de cara a la temporada 2026 con varias altas y bajas para el equipo que orienta el profesor Hernán Torres y este martes 2 de diciembre se conoció la salida de uno de los atacantes que no figuró en el presente semestre: Ramiro Brochero.

Fue el periodista Mariano Olsen el encargado de reseñar que :“RAMIRO BROCHERO acaba de firmar la rescisión de contrato con @MillosFCoficial. Ya es jugador libre”.

El futbolista de 25 años regresó el último semestre al cuadro Embajador, propietario de sus derechos deportivos, tras haber estado cedido durante el primer semestre en Patriotas Boyacá en el torneo de ascenso del FPC.

De hecho, la carrera de Brochero ha estado marcada entre Millonarios y dos cesiones al cuadro boyacense.

Ahora, Ramiro Brochero tendrá la oportunidad de negociar directamente con cualquier club y ver si suma un tercer equipo a su trayectoria.

       

