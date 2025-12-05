Roberto Carlos no tuvo piedad con su concepto sobre Faryd Mondragón como comentarista

Roberto Carlos, uno de los mejores laterales izquierdos en la historia del fútbol mundial, es uno de los invitados especiales al Sorteo del Mundial 2026 y allí se cruzó con Faryd Mondragón al que dijo seguir en su rol de comentarista y aprovechó para hacerle una pequeña broma.

Fue en la transmisión de Win Sports, en donde el exportero aparece ahora en rol de reportero, que se dio el cruce.

En esa zona de paso de invitados, el brasileño se encontró y se saludó efusivamente con Mondragón, y cuando le dijeron que él era compañero en el canal, Roberto Carlos dejó claro: “Yo lo sé, yo lo sigo”.

Luego vino la pregunta de “¿Cómo lo hace?” y allí aprovechó para cargar, señalando: “Uhmmm, regular (risa)”.

“Tengo una parabólica en casa”, agregó.

