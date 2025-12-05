Pelea jugadores DIM y Nacional: video desde la tribuna dio más luces de lo ocurrido

Muchas dudas quedaron en la noche de este jueves sobre la pelea que se formó entre integrantes de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, luego del clásico paisa, en donde los jugadores Washington Aguerre y Matheus Uribe quedaron en el ojo del huracán, pero videos desde la tribuna y relatos de los presentes ayudaron a esclarecer un poco el origen de los inconvenientes.

Todo esto se dio después del duelo de la quinta fecha de los cuadrangulares del fútbol colombiano en donde se impuso el Verdolaga, con tantos de Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos, triunfo con el que mantuvo opciones de pelear por el cupo a la final en la última fecha y eliminó a su rival de plaza.

Una vez terminado el partido, la transmisión oficial mostró una trifulca en donde se vio al portero del DIM golpeando a Uribe y luego un caos entre integrantes de ambos bandos que luego se internaron en el túnel rumbo a los vestuarios.

Pese a que en la televisión no se vio mucho, videos desde la tribuna dejan ver que todo nació de una discusión cara a cara entre Mario Cadavid (delegado de Nacional) y el portero Washington Aguerre (Medellín), tras esto llegaron jugadores de ambos equipos y prosiguió la pelea.

Además, relatos de seguidores presentes, señalaron que el portero uruguayo salió haciendo gestos a la tribuna, ante lo que Cadavid le dijo algo, Aguerre se regresó a increparlo y allí se formó todo.

“Aguerre sale haciéndole gestos a la tribuna. Mario el delegado de campo le dice algo. Aguerre se devuelve de las escaleras para frentear a Mario. Se arma el bololo”, reportó uno de los seguidores.