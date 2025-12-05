“Me golpearon e intimidaron”, periodista denunció agresión de hinchas del DIM, al frente de policías que solo miraron

Luego del partido entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, pasó de todo, con pelea de los jugadores rumbo a los camerinos, pero también se conoció la denuncia de un periodista que asegura haber sido agredido por hinchas del Poderoso a las afueras del estadio, ante la mirada expectante de la policía.

Todo esto se dio después del duelo de la quinta fecha de los cuadrangulares del fútbol colombiano en donde se impuso el Verdolaga, con tantos de Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos, triunfo con el que mantuvo opciones de pelear por el cupo a la final en la última fecha y eliminó a su rival de plaza.

Más allá de lo sucedido entre integrantes de ambos equipos, el periodista Juan Pablo ErazoMesa, hizo la denuncia de que fue golpeado y amedrantado por integrantes de la barra de Medellín, solo por ir a sacar su moto de un parqueadero con una camiseta de Nacional puesta.

Periodista denunció agresión de hinchas del DIM

“Denuncia pública contra la @rxn1998oficial y su gente de trapos quienes me golpearon e intimidaron mientras salía del parqueadero.

A la salida del partido, fui por mi moto 🏍️ al lugar donde siempre parqueo (El Obelisco). Tuve la mala suerte de que, al momento de salir, la @rxn1998oficial y su logística de trapos estaban ingresando sus materiales a dicho parqueadero.

Yo frené para dejar que siguieran haciendo lo que estaban haciendo, pero varios de ellos me intimidaron solo por tener camiseta de Nacional. En ese momento yo intenté esquivarlos.

Mientras iba saliendo, varios integrantes de la barra del Medellín se me tiraron y me golpearon la cabeza en un par de ocasiones y la moto (intentando tumbarme).

Afortunadamente, pude mantener la moto en control y salir del lugar. Esto NO puede seguir pasando. Yo no estaba haciendo nada. Yo no busqué problemas. Yo simplemente estaba saliendo de un parqueadero.

A la @rxn1998oficial: sé que la mayoría de sus miembros están comprometidos con la Cultura del Fútbol (programa que admiro, amo y soy un fiel creyente que funciona). Sin embargo: es inexplicable que sus miembros y referentes tomen estas actitudes.

Obvio me acuerdo de las caras de los agresores. A la @PoliciaColombia: increíble que se queden quietos. Habían muchísimos efectivos y simplemente fueron espectadores de una agresión”, fue lo señalado por el periodista tras el partido entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.