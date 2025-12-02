FIFA entregó fecha y hora para conocer los horarios que tendrán los partidos del Mundial 2026

La FIFA dará a conocer el calendario de partidos de la Copa Mundial de 2026 en una transmisión global en vivo el sábado, 6 de diciembre a las 12:00 p.m. (hora de Colombia), desde Washington D. C. Esto ocurrirá casi 24 horas después de que el mundo conozca los 12 grupos inéditos de cuatro equipos en el tan esperado Sorteo Final del torneo.

El anuncio será presentado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acompañado en el escenario por Leyendas de la FIFA y en la audiencia por representantes de los 42 equipos clasificados, así como aquellos que aún compiten por un lugar. El programa promete ser uno de los momentos más significativos rumbo al 2026.

Algo que sí ya se saben, según lo que había definido la FIFA de manera anticipada, son los días que jugará cada grupo. Ahora depende esperar las sedes y los horarios, para que sean más oportunos a cada región según los equipos en cancha.

Vea acá: Calendario y fixture completos del Mundial de Fútbol de 2026

Además, se confirmarán las sedes y horarios de los 104 partidos. La transmisión se llevará en vivo a través de las plataformas de FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA, asegurando que los aficionados de todo el mundo puedan seguir este hito en tiempo real. También se pondrá a disposición una señal en vivo para emisoras internacionales.

El proceso de asignación de partidos que sigue al sorteo busca garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores, y, cuando sea posible, permitir que los aficionados de todo el mundo vean a sus selecciones jugar en vivo en las diferentes zonas horarias. La versión final del calendario de partidos estará disponible en marzo, una vez que se hayan disputado el Torneo Clasificatorio de la FIFA, y se hayan completado las seis plazas restantes.