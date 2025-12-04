Dayro Moreno vs 20 diablas: a quiénes les dio el sí y a quienes el no

El máximo goleador del fútbol colombiano, Dayro Moreno, sorprendió con su aparición en un espacio de influenciadores, denominado ‘vs 20 diablas’ en donde él fue el protagonista del más reciente capítulo.

En la dinámica del espacio, van pasando mujeres y él dice sí o no, dependiendo si le interesa por el físico y puede irles haciendo preguntas, además de compartir con ellas. Una a una fueron pasando las participantes y con algunas quedaron unos momentos que hacen eco.

Incluso, el futbolista se soltó, al punto que se terminó besando con varias de las mujeres que estuvieron en el casting.

Los votos de Dayro Moreno en ‘vs 20 diablas’

Chloetailor1: Sí

Jullisrose: No

Angie: No

Juliana: Sí

Laura: Sí

Alejandra: No

Bellassoy: Sí

Niklova_: Sí

EmilyRococó: No

Paulaa_fm1: Sí

Mapisjg_7: Sí

Valenn_p4: No

Alisson_0308: Sí

Majo: No

Mariacam.es: Sí

Valeria: No

Anntracks_: Sí