“Mamotreto”, Iván Mejía sobre el ‘libro gordo’ que será el álbum oficial del Mundial 2026

El álbum de los mundiales es uno de los grandes pasatiempos de muchos coleccionistas cada cuatro años y en esta ocasión, de acara al Mundial 2026, tendrá la oportunidad de llenar la colección más grande de todos los tiempos con casi mil figuras, algo que el periodista Iván mejía señaló de ser un “mamotreto”.

De cuenta de ser la primera edición que contará con 48 países en competencia, así mismo crecerá el coleccionable que tendrá 112 páginas en su edición que ya fue anunciada.

Ante el anuncio de una cuenta que señaló: “MODO MUNDIAL: @PaniniAmerica hizo oficial el lanzamiento del álbum de la Copa del Mundo 2026 que se jugará en USA, México y Canadá. 👉 El álbum trae 112 páginas y un total de 980 figuras, el más grande de la historia. Cada sobre traerá 7 figuritas”, llegó la replica del comunicador.

Sobre este mensaje, el reconocido periodista deportivo colombiano señaló: “Joder, el libro gordo de Petete es un cómic... ¿Cuánto va a costar llenar ese mamotreto?”.

Y sí, el cuestionamiento que lanza Iván Mejía Álvarez también queda en el aire sobre los costos que acarreará a los coleccionistas que emprendan la misión de llenar el álbum oficial del Mundial 2026.