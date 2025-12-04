“El fútbol colombiano no aguanta más equipos de garaje en la A”, Javier Hernández Bonnet

Javier Hernández Bonnet no se puso con rodeos acerca del nivel de muchos equipos del fútbol profesional colombiano y sentó posición al dejar en claro que la Primera División no aguanta más equipos de garaje, una discusión de la que se ha hablado hace años y en la que varios coinciden que 20 equipos son muchos para nuestra liga.

Todo se dio en medio de una charla sobre el ascenso de Cúcuta Deportivo y Jaguares, además del descenso de Unión Magdalena y Envigado, de cara a la temporada 2026.

En uno de los espacios en los que aparece el experimentado periodista, sentó su postura y sus declaraciones han generado eco entre algunos.

“Que me disculpen los jugadores del Real Cundinamarca, pero yo senté posición, prefería que ascienda Cúcuta, el fútbol colombiano no aguanta más equipos de garaje en la A”, señaló.

Dejando claro que “Alguien que tenga representatividad en la afición, la afición de Norte de Santander, por mucho tiempo ha sido una afición popular y constante que cuando le arman un buen equipo responde llenando el estadio”.

En medio de esta postura de Javier Hernández Bonnet, está surgiendo la posibilidad de que la Liga 2026 en Colombia quede con 19 equipos si no se logra recuperar el reconocimiento deportivo de Pereira que se quedaría sin competir.