Juan José Ramírez encontró equipo rápido y ya fue oficializado tras salir de Millonarios

Juan José Ramírez, más conocido como Chocolo, tendrá su segunda experiencia en un equipo de Primera División del fútbol colombiano, luego de su doble paso por Millonarios, en donde no logró actuar demasiado y ya fue anunciado por Llaneros de Villavicencio.

El centrocampista de 23 años es considerado por muchos como uno de los jugadores con mayor proyección del FPC, en especial por lo que ha demostrado en el ascenso.

“🔝 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗥𝗮𝗺𝗶́𝗿𝗲𝘇 - 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒐𝒄𝒂𝒎𝒑𝒊𝒔𝒕𝒂. 🎩 Velocidad, instinto y gol. ¡La historia del “𝐂𝐡𝐨𝐜𝐨𝐥𝐨” empieza hoy! 🏳️🏴 ¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐! 𝚂𝚘𝚖𝚘𝚜 𝚎𝚕 𝚎𝚚𝚞𝚒𝚙𝚘 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 𝙲𝚘𝚕𝚘𝚖𝚋𝚒𝚊”, fue el anuncio con el que lo presentó el equipo del departamento del Meta.

Para Juan José Ramírez, Llaneros será su cuarto equipo en el profesionalismo, tras haber jugado en la B con Orsomarso y Real Cartagena y en el referido Millonarios en dos oportunidades.

Por el momento, el Chocolo se convierte en la principal contratación del cuadro de la Media Colombia de cara a sus compromisos en el año 2026 en donde apunta a mantener la categoría, además de volver a estar en la pelea tanto en Liga como en Copa.