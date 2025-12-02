A exjugador de Junior lo hicieron Machacón a punta de golpes en una pelea

Una fuerte riña ocurrida en la madrugada del lunes 1 de diciembre en el municipio de Suan, Atlántico, terminó con el exjugador del Junior de Barranquilla, Daniel Machacón, visiblemente herido y bajo observación médica. El hecho, calificado por la Policía del Atlántico como un nuevo episodio de intolerancia, se registró dentro del estadero La Española, un reconocido sitio nocturno del municipio.

La situación generó conmoción luego de que circulara en redes sociales una fotografía del exmediocampista —campeón con el Junior en el Torneo Finalización 2004— con el rostro inflamado, golpes visibles y usando la emblemática camiseta amarilla con la que el equipo tiburón obtuvo aquel histórico título. La imagen se viralizó rápidamente entre habitantes de Suan y aficionados del equipo barranquillero

De acuerdo con versiones publicadas en redes sociales, Machacón habría iniciado una discusión con otro hombre dentro del establecimiento. Minutos después, la discusión escaló a los golpes, ocasionando múltiples heridas en el exfutbolista.El reporte médico del hospital local confirma que presentó edema en el párpado izquierdo, una herida sangrante superficial en la parte baja del ojo y otra lesión de bordes irregulares en la comisura izquierda de la boca.

Aunque la Policía del Atlántico intentó profundizar en los hechos y determinar el motivo de la agresión, se conoció que Machacón decidió no interponer denuncia, lo que dificulta esclarecer la responsabilidad de los involucrados.

Daniel Machacón, hoy de 45 años, es recordado por su participación en el título de 2004 con Junior y por integrar la Selección Colombia Sub-20 que compartió camerino con figuras como Radamel Falcao García, Hugo Rodallega, Freddy Guarín y Wason Rentería.Tras su etapa con el club barranquillero, pasó por el Huila, Bucaramanga, Valledupar FC, Pacífico FC y Uniautónoma, donde también celebró un ascenso. Su último club fue el Unión Magdalena, equipo con el que se retiró en 2016.