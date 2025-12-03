A América lo habrían demandado por incumplimiento relacionado a JuanFer Quintero y tendría que pagar una millonada

A América de Cali habría llegado una demanda relacionada al paso de Juan Fernando Quintero y un incumplimiento en lo estipulado en el contrato que fue estipulado claramente por Racing de Avellaneda, equipo que lo transfirió previamente y de fallar en contra del equipo colombiano, tendría que pagar una millonada.

Mucho se habló en su momento de una cláusula que se sentó en el contrato en la que decía que el jugador no podría pasar directamente del conjunto Escarlata a otro equipo argentino, pero finalmente el jugador fue a River Plate, por ello La Academia pide que le cumplan con el pago de 3 millones de dólares que se estipuló en caso de darse dicha situación.

El periodista argentino Leandro Adonio fue el primero en mencionar el tema, señalando que “⚠️ #Racing habría intimado al #América de Cali al pago de USD 3.000.000 por haber transferido a Juanfer Quintero a #River. 👉 Esto se debe al incumplimiento de una cláusula que había sido fijada cuando el jugador fue transferido al club colombiano 🇨🇴 desde la Academia”.

Esta misma información ha hecho eco en varios medios del sur del continente y la han confirmado varios periodistas en Colombia.

Se dice que desde América la defensa abogará con el derecho al trabajo y con que el FIFA TPI que impide que otros afecten o se involucren en una transferencia de dos partes.

Nuevo dilema para América de Cali por el paso de Juan Fernando Quintero y su salida a River Plate, hecho que de fallarse en contra le obligaría a pagar los 3 millones de dólares.