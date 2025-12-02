Las maldiciones a romper en el Mundial 2026

Se acerca el sorteo del Mundial 2026 y hoy le queremos recordar algunos datos estadísticos curiosos que los más fanáticos llaman “maldiciones”. ¿Cuál cree que legará a su fin en esta Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá?

España vs. Ranking FIFA

En ranking FIFA comenzó en 1992 para clasificar a las selecciones según sus resultados, y nunca, NUNCA; el líder del ranking FIFA al momento de jugar un Mundial ha logrado levantar la Copa del Mundo.

En 1994 el líder era Alemania y cayó en cuartos de final, en 1998 fue Brasil y perdió la final, en 2002 era Francia y se quedó en primera fase, en 2006 Brasil llegó puntero y se despidió rápido, tal como en 2010; en 2014 el líder era España y no pasó de fase de grupos y en 2018 Alemania volvió a sufrir la maldición del ranking FIFA, que en 2022 volvió a castigar a Brasil.

¿Podrá España, que llegará al 2026 como número uno del ranking acabar con la maldición?

El baile de los que sobran

Todas las finales de los Mundiales han tenido a equipos sudamericanos o europeos. Ni africanos, asiáticos, oceánicos o selecciones de Norte y Centroamérica han logrado llegar a una final, aunque varias se han acercado.

En el primer Mundial, en 1930, Estados Unidos fue semifinalista, un hito que se mantendría durante 72 años cuando Corea del Sur logró estar a las puertas de la gran final en el Mundial que coorganizó en 2002. Marruecos llega a este Mundial como la tercera selección no europea o sudamericana en jugar unas semifinales de Copa del Mundo, tras haber quedado cuarta en 2022. ¿Se acabará el imperio de Uefa y Conmebol?

La localía continental

Alemania es la única selección que ha sido campeona en el continente americano. Pasó en 2014 cuando le ganó a Argentina la final después de humillar a Brasil en semifinales, pero a la vez, Brasil es la única selección sudamericana que ha sido campeona en Europa, con su título en Suecia 58.

La historia de los Mundiales muestra que las selecciones locales defienden su continente, incluso extendido si aplicamos que EE.UU. y México hacen parte de la Concacaf, pero han visto los títulos de Brasil (México 70), Argentina (México 86) y Brasil (EE.UU. 94).

En Norteamérica sólo han ganado sudamericanos, ¿seguirá el principio de América para los americanos?

El quinto partido de México

La selección mexicana llega a esta Copa del Mundo como anfitriona por tercera vez, lo que ya es impresionante, pero con un reto enorme: acabar con la maldición del quinto partido. Sólo una vez, en 1986 cuando fue anfitrión en solitario, el Tri pudo jugar cinco partidos en un Mundial.

En 1970, también dueño de casa, México superó la fase de grupos, pero los cuartos de final fueron solo el cuarto partido, ya que no había octavos de final, pero desde que existe esta instancia, a los aztecas se les ha hecho imposible volver a jugar un quinto partido como en el 86.

En el 94 fue eliminado en octavos ante Bulgaria; en el 98 cayó con Alemania; en 2002 perdió con Estados Unidos; en 2006 y 2010 su verdugo fue Argentina; en 2014 no pudo superar a Países Bajos; en Rusia 2018 lo eliminó Brasil y en 2022 ni siquiera pudo pasar la fase de grupos.