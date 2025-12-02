Ídolo de Medellín se despachó contra sus propios jugadores por su falta de jerarquía en finales

Roberto Carlos Cortés, considerado por muchos como ídolo de Independiente Medellín, en especial por ser integrante del título del 2002, tras 45 años de sequía, se sinceró sobre la situación actual del equipo en donde reseñó que a los jugadores les falta actitud y no se ve jerarquía.

Sus palabras hicieron eco en medio de la actuación del cuadro antioqueño en la fase semifinal del campeonato en donde ha desentonado en los cuadrangulares respecto a su rendimiento en la ronda Todos contra Todos en la que fueron líderes.

Al ser consultado, señaló: “Estoy put* porque Medellín ha demostrado hace más de dos años que ha sido el mejor en muchas fases y lo ha demostrado en el terreno de juego, pero llega a finales y ¿qué pasa, pues? No me digan que es Restrepo o el cuerpo técnico, no, son los jugadores”.

“A mí no me gusta hablar de los jugadores porque yo lo fui, pero no, hermano, yo jugué en otros equipos y yo me hacía pelar. Yo voy a esas ciudades y me reconocen no porque era un crack, sino porque dejaba alma y corazón en la cancha”, sentenció.

Dejando claro que “Actitud es lo que falta para jugar, porque todos son crack, desde el arquero hasta el último delantero juegan bien con la pelota, entonces no sé qué es lo que pasa, hermano”.

“Es que la jerarquía no se compra en el D1, eso se consigue y se demuestra, hermano, y yo con el Rojo hasta el final, pero ya no más. Con todo respeto con América, pero es el peor América que yo he visto en mi historia y nos daña el caminado… esperemos que despierten”, finalizó.