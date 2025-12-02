Wilmar Roldán dejó sorprendidos y callados a un montón de periodistas con su tajante respuesta

Wilmar Roldán, considerado el mejor árbitro colombiano de los últimos años, dejó sorprendidos y callados a varios periodistas deportivos con los que compartió en una entrevista reciente en un programa especializado.

El juez FIFA compartió cabina con los periodistas Eduardo Luis López, Francisco ‘Pacho’ Vélez, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango, Nicolás Samper y compañía en el espacio Más Fútbol.

Fue a la pregunta de que si “¿Usted se siente mejor que Óscar Julián (Ruiz)?”, que el juez respondió con total contundencia.

“No, yo no me siento, lo soy”, señaló, ante el cuestionamiento realizado a modo de comparación con Ruiz que está dentro de los más destacados silbatos en la historia del país.

Tras esto, entre los panelistas, salieron comentarios tipo “Y no se inmuta” o “Los dejó callados a todos”.

A pesar de todo tipo de comentarios y chascarrillos, el árbitro mantuvo su postura seria.

Claro y seguro, Wilmar Roldán dejó claro que él se considera mejor árbitro que Óscar Julián Ruiz y, por ende, uno de los mejores del arbitraje colombiano en la historia.