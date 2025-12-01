Milito, ahora DT, se fue eliminado y con su buen manotazo que le dio un rival

El duelo de vuelta de los cuartos de final entre Cruz Azul y Chivas terminó con los ánimos bastante encendidos y, en medio del caos posterior al silbatazo final,

Gabriel Milito, ahora en su rol de director técnico de Chivas de Guadalajara, fue agredido por un integrante de Cruz Azul, al final del duelo de vuelta de los cuartos de final en la Liga MX.

La eliminación rojiblanca en los últimos instantes del encuentro generó frustración en el plantel, lo que desembocó en un conato de bronca que rápidamente escaló entre jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff de ambos equipos.

Agresión a Gabriel Milito en México

El conflicto comenzó cuando Milito se acercó a reclamar una acción previa al cierre del partido, lo que provocó un intercambio verbal con algunos futbolistas de Cruz Azul. En segundos, los empujones aparecieron y la tensión creció.

Vea acá: “El país merece a los gobernantes que tiene”, a Carlos Antonio Vélez no le gusta ni cinco la intención de voto en las encuestas

Fue en ese momento cuando un miembro del staff celeste se acercó al entrenador argentino y le propinó una cachetada, hecho que quedó registrado en diversas cámaras y encendió la polémica. La situación obligó a elementos de seguridad y árbitros a intervenir para evitar que el conflicto pasara a mayores.

En conferencia de prensa, Gabriel Milito reconoció la agresión, pero evitó profundizar en el tema. Señaló que no tolera las faltas de respeto, aunque dejó claro que prefería no extender la controversia: “Son situaciones que se dan en el futbol. No corresponde que sucedan, pero prefiero dejarlo ahí”, expresó, manteniendo la mesura pese al tenso momento que había vivido minutos antes.

En sus 22 partidos oficiales dirigidos con Chivas, el estratega registra un saldo de 11 triunfos, tres empates y ocho derrotas, números que reflejan el cambio positivo que imprimió durante su primer semestre al frente del Rebaño Sagrado.