“Hay que cumplir con algunos jugadores”, Carlos Antonio Vélez sobre los cambios en Atlético Nacional

Luego de la victoria de Junior ante Atlético Nacional, en el ambiente quedaron muchas dudas sobre el manejo desde el banquillo de Diego Arias en el cuadro visitante, en especial por los cuatro cambios que metió de una y que desajustaron su equipo en lugar de mejorarlo, algo que reseñó Carlos Antonio Vélez que sugirió que al DT le toca cumplir con poner algunos jugadores.

Pese a que el cuadro antioqueño comenzó ganando con anotación de Dayron Asprilla, el cuadro Tiburón le dio la vuelta con tantos de Joel Canchimbo y de Steven Rodríguez.

Vea acá: Algunos hinchas de Junior se metieron a la fuerza al Metro en el partido contra Nacional

Sobre lo logrado por el cuadro Rojiblanco, el periodista señaló que “@JuniorClubSA ganó bien! Los cambios en el momento justo remataron la tarea con una remontada vigorosa. Canchimbo y Rodríguez hicieron la tarea”.

De otro lado, señaló: “@nacionaloficial que había pegado primero gestionó mal la ventaja. Cambios por montones y sin sentido nunca engranaron. Se siente que hay que cumplir con algunos jugadores y los ponen así no haga falta, Rengifo demostró que está para jugar y en definitiva con Morelos es una cosa y con los otros otra. 20 minutos sin soluciones defensivas a la espalda de Cándido, una defensa hipnotizada por la pelota que se deja sorprender y una impropia administración de un empate, que servía, le dieron alas a un Junior que anda derecho! Llegó diciembre con su alegría….”.

En especial, los ingresos de jugadores como Andrés Salazar, Edwin Cardona y Fernando Batista fueron los que más críticas han despertado sobre el técnico Diego Arias, incluso de sus propios hinchas a los que se les acabó el idilio con el timonel que reemplazó a Javier Gandolfi y ya hasta el propio Carlos Antonio Vélez les da la razón, en especial por eso de poner a jugadores a los que el rendimiento no los respalda.