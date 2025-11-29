Deportes

Vuela de Águilas Doradas y volvería a Bogotá: filtraron el equipo al que llegaría Wuilker Faríñez

Aseguran que el guardameta venezolano cambiará de club de cara al próximo año, pero seguirá en el FPC.

Wuilker Fariñez por supuesta salida de Millonarios a México Foto: Juan Pablo Pino - Publimetro Colombia (Juan Pablo Pino)
Por Evaristo Pérez

Wuilker Faríñez, portero venezolano de amplio recorrido en el fútbol colombiano, cambiaría de equipo para la próxima temporada en la que alzaría vuelo del nido de las Águilas Doradas y volvería a jugar en la ciudad de Bogotá.

Según versiones de prensa, Internacional de Bogotá (antes La Equidad), sería el nuevo proyecto del portero de 27 años.

El periodista Felipe Sierra, enfocado en el tema de traspasos de jugadores, fue quien dio dicha versión que dio como un hecho:

“Exclusiva: Wuilker Faríñez (27) será nuevo jugador de #InterDeBogotá. El equipo de la capital llegó a un acuerdo para firmar al portero venezolano, tras varios días de negociación 🔒.

👀 El equipo se está armando y buscar más refuerzos para lo que será el cambio institucional”, señaló el periodista.

A sus 27 años, Wuilker Faríñez, ha jugado en Caracas FC (Venezuela), Millonarios, Lens (Francia) y Águilas Doradas.

       

