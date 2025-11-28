No Irán al sorteo del Mundial: aseguran que selección no mandará representantes a modo de protesta

A menos de una semana del sorteo oficial del Mundial de Fútbol 2026, una nueva polémica sacude a la FIFA. La Federación de Fútbol de Irán confirmó que no irá al evento en Washington luego de que Estados Unidos negara las visas a parte de su delegación, desatando un conflicto diplomático que ya está dando la vuelta al mundo.

El portavoz de la federación iraní, Amir Mehdi Alavi, aseguró que notificaron formalmente a la FIFA la decisión de ausentarse del sorteo, argumentando que la negativa de visas es un acto político que “nada tiene que ver con el deporte”.

“La delegación iraní no participará. Informamos a la FIFA que esta situación es completamente ajena al fútbol”, declaró Alavi a medios de su país.

Vea acá: Conmebol tomó medida sobre Claudio Chiqui Tapia que sorprendió a muchos

Según información revelada por el Tehran Times, Estados Unidos solo aprobó el ingreso de cuatro integrantes del grupo iraní, entre ellos el seleccionador Amir Ghalenoei y el propio Alavi. Sin embargo, al menos tres visados fueron rechazados, lo que detonó la reacción de la federación.

El sorteo se realizará el 5 de diciembre en Washington D. C., una ubicación que ya generaba tensión debido a la histórica rivalidad política entre ambos países, vigente desde 1979. La decisión de Irán de no asistir podría generar un debate dentro de la FIFA sobre cómo manejar incidentes diplomáticos que afectan directamente al desarrollo de eventos oficiales del Mundial.

Irán logró su clasificación al Mundial 2026 en marzo pasado y afrontará lo que será su séptima participación en la máxima cita del fútbol. El antecedente más reciente entre ambas naciones en una Copa del Mundo se dio en Catar 2022, cuando Estados Unidos venció 1-0 y eliminó a los iraníes, un resultado que desencadenó manifestaciones en territorio persa en medio de una fuerte ola de protestas internas.

Ahora, a solo días del sorteo, el conflicto por las visas pone un nuevo foco de tensión alrededor del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, mientras la FIFA deberá decidir cómo proceder ante un boicot motivado por factores ajenos al terreno de juego.