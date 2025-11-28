Conmebol tomó medida sobre Claudio Chiqui Tapia que sorprendió a muchos

Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, fue ratificado este viernes de parte de la Conmebol como su representante ante la FIFA, luego de que se reuniera el Congreso Extraordinario de la CONMEBOL en territorio peruano.

Este viernes, el ente rector del fútbol suramericano emitió un comunicado al respecto en donde dejó clara la continuidad del argentino en el cargo.

Además, destacó que en su mandato, la Selección de Argentina se consagró campeona del mundo.

Vea acá: “Aserrín en la cabeza”, Iván Mejía tras la nueva expulsión de Jhon Jáder Durán en Europa

Conmebol ratificó a Chiqui Tapia

“El Congreso Extraordinario de la CONMEBOL, reunido en Lima – Perú, ratificó en el cargo de representante de la Confederación ante la FIFA a Claudio Tapia, Presidente de la AFA, por unanimidad. Tapia completará el periodo de su antecesor, Ednaldo Rodrígues.

Claudio Tapia es presidente de la Asociación del Fútbol Argentino desde el 2017. Bajo su presidencia la Albiceleste logró el título de campeón del mundo en la Copa de Catar 2022. Actualmente, ocupa también la vicepresidencia segunda de la CONMEBOL”.