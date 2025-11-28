Carmelo Valencia se graduó de bachiller y dedicó motivacional discurso a sus compañeros

Carmelo Valencia, reconocido exfutbolista colombiano, se graduó, a sus 41 años, como bachiller académico, este jueves 27 de noviembre y más allá de compartir su logro personal, también dejó un discurso de motivación para todos sus jóvenes compañeros.

El popular Tutunendo, que se resolvió por cursar la etapa de colegio de manera regular, cumplió el sueño de graduarse, tras una exitosa carrera como jugador profesional en distintos clubes.

A través de sus redes sociales, Carmelo dejó varias imágenes de su orgullo, pero también un aparate de su discurso en el que señaló: “No dejen que nadie determine la vida de ustedes. No dejen que nadie determine sus carreras, sus sueños. No dejen que nadie se los tumbe. Ni siquiera los más cercanos porque muchas veces son ellos los que dicen cosas solamente para que te sientas bien de momento, pero no dejen que nadie determine la vida de ustedes. Ese es el mensaje que yo les dejo y aprovechen el tiempo”.

Además, en otro video en el que lo entrevistaron, señaló: “Estoy bastante emocionado. Lo logramos. Ahora vienen grandes cosas que nos van a llevar a otro nivel. Muchas gracias a todos. Los quiero mucho y están en mi corazón por siempre”.

A sus 41 años, Carmelo Valencia, es un gran ejemplo de superación personal y apunta más alto en el mundo académico, luego de haber jugado como futbolista en clubes como Atlético Nacional, Real Cartagena, Deportivo Pasto, Millonarios, Ulsan Hyundai (Corea), Newell’s Old Boys (Argentina), La Equidad, Tianjin Teda (China), Beijing Baxy (China), América de Cali, Santa Fe y Cúcuta Deportivo.