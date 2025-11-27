“Su balbuceo”, El Mono Correa se fue de frente contra El Tino Aspilla al que imitó y le bajó la caña

Raúl Correa de Andreis, más conocido como El Mono Correa, famoso periodista de la Región Caribe de donde hizo eco a todo el país por su famosa frase: ‘La Junior’, en esta ocasión la emprendió contra Faustino El Tino Asprilla y sus comentarios en televisión, al punto que lo imitó y dijo que hace puros balbuceos.

Todo esto se dio tras el empate 1-1 entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en el estadio de Itagüí, por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano.

Previamente, Asprilla había hablado de que el conjunto antioqueño lucía favorito y pasaría de largo, algo que no pasó en el juego como local y a lo que cobró el periodista.

Vea acá: Padres de familia protagonizaron vergonzosa pelea en las tribunas durante final de fútbol infantil

En un clip compartido por usuarios, se lo observó señalando: “Faustino Asprilla, últimamente uno ya ni le entiende lo que dice, entre su balbuceo: ‘tata, tata, tata’, y saca la lengua, hace así, yo no sé por qué, y ‘atata, dada, dada’”.

“Que Nacional clavaba a Junior allá, que lo clavaba acá, pero, al menos, ya no lo clavó allá”, finalizó.

La forma en la que El Mono Correo imitó a Faustino El Tino Asprilla ha generado todo tipo de comentarios jocosos y causado más de una risa.