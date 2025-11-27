bus de Junior fue atacado a piedra antes del partido contra Nacional en Itagüí

Un ataque a piedra sufrió el bus de Junior antes del partido contra Atlético Nacional en el municipio de Itagüí, de acuerdo con los informes de prensa de la ciudad de Barranquilla que señalan que el asistente técnico, Juan Manuel López, resultó con heridas leves.

El partido por la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay Dimayor se disputará en el reseñado escenario ante la imposibilidad de usar el Atanasio Girardot por un concierto y la negativa del cuadro Tiburón de jugar en Manizales.

El periodista José Hugo Illera reportó: “Me dicen que el bus de Junior fue atacado en su llegada al estadio en Itagüi, el único con heridas leves es Juan Manuel López el AT de Alfredo Arias”.

“Un desadaptado hincha de Atlético Nacional le tiró una piedra al bus del Junior cuando iba llegando al estadio Ditaires de Itaguí. La piedra impactó fuertemente al bus y le partió una de sus ventanas que causaron daño al AT Juan Manuel López”, amplió el periodista Fabio Poveda.

Junior denunció ataque a su bus

Minutos después de los reportes de prensa, el propio equipo denunció la situación, señalando que fue al paso por una glorieta que se dio la situación y un objeto rompió un vidrio:

“Informamos a la opinión pública que el bus en el que se desplazaba nuestra delegación hacia el estadio de Itagüi fue impactado por un objeto lanzado en la glorieta de Pilsen donde estaban reunidas las barras de Atlético Nacional.

Como consecuencia de este hecho, el asistente técnico Juan Manuel López sufrió una leve lesión en un ojo debido a una esquirla de vidrio. Afortunadamente, se encuentra estable y en buen estado.

La DIMAYOR ya tiene conocimiento de la situación y está al tanto de lo sucedido.

Desde Junior FC rechazamos cualquier acto de violencia y reiteramos nuestro compromiso con el juego limpio y el respeto en el fútbol colombiano".