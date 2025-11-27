América hizo reclamo oficial por el arbitraje y pidió medida especial para el próximo juego

Tras la polémica que se derivó del juego entre América de Cali y Junior de Barranquilla, el cuadro vallecaucano acudió a la Comisión Arbitral Nacional en donde puso una queja y, de paso, solicitó un veedor arbitral para su próximo compromiso.

En la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales, el conjunto Escarlata se enfrentará ante Deportivo Independiente Medellín en un juego en el que piden “fortalecer los mecanismos de acompañamiento institucional y contribuir al adecuado desarrollo del encuentro conforme a los protocolos y estándares establecidos”.

Queja de América a la Comisión Arbitral

“América de Cali S.A. informa a sus accionistas, aficionados, medios de comunicación y opinión pública que hemos presentado ante la Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol un reclamo formal relacionado con situaciones arbitrales registradas durante la Liga BetPlay DIMAYOR 2025-II.

Esta actuación se fundamenta en nuestro compromiso institucional con la integridad de la competencia y la correcta aplicación de los procedimientos arbitrales en una instancia tan determinante como los Cuadrangulares Semifinales.

Dada la importancia del partido entre América e Independiente Medellín en la tercera fecha de los Cuadrangulares Semifinales, el Club solicitó respetuosamente la designación de un veedor arbitral. El propósito es fortalecer los mecanismos de acompañamiento institucional y contribuir al adecuado desarrollo del encuentro conforme a los protocolos y estándares establecidos.

Como institución, reafirmamos nuestro respeto por las autoridades arbitrales y las entidades rectoras del fútbol colombiano. Sin embargo, consideramos fundamental que se refuercen los procedimientos que garanticen la designación de equipos arbitrales con la experiencia y solvencia técnica que demanda esta fase de la Liga, asegurando la equidad y neutralidad que debe caracterizarla.

América de Cali reitera su compromiso permanente con la responsabilidad, la transparencia y el respeto por las normas que rigen nuestro deporte.

Cordialmente, América de Cali S. A.”.