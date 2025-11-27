A los golpes despidieron del Campín a hincha de Tolima en partido contra Santa Fe

Otro episodio de violencia dejó la actual jornada de los cuadrangulares colombianos en donde un hincha de Deportes Tolima fue golpeado y correteado por pares de Independiente Santa Fe a las afueras del estadio El Campín.

Todo se dio en el marco de la tercera jornada en donde el cuadro ibaguereño se impuso 2-1 en condición de visitante en el escenario deportivo de Bogotá a donde llegaron algunos aficionados del conjunto visitante.

Para esos hinchas del cuadro tolimense no todo fue alegría ya que hubo actos de violencia que fueron denunciados por el usuario de redes sociales JPTolima que compartió un video, señalando que hubo ambiente hostil para las personas que asistieron a tribunas como oriental y occidental.

Además, en las imágenes se logra observar a un aficionado que es atacado a las afueras del estadio e incluso correteado entre los carros en plena Avenida NQS de la ciudad de Bogotá.