“Está listo”, Eduardo Luis señaló que figura de Junior tendría todo definido para llegar a Millonarios

Millonarios está trabajando a toda marcha en la confección de su nómina para el año 2026 a la que ya sumó al atacante Carlos Darwin Quintero y ahora tendría todo acordado con un hombre clave en Junior de Barranquilla, el centrocampista Didier Moreno, según lo señaló el relator Eduardo Luis López.

En la tarde de este martes 25 de noviembre, en un programa radial, el narrador soltó la información que tomó por sorpresa a muchos.

“Vienen con el rumor de Didier Moreno para Millonarios desde hace días. El centrocampista de Junior. A mí me dicen que eso está listo”, señaló.

Esta información se da mientras Junior está en plena competencia en los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano, algo que ha hecho eco entre los aficionados del cuadro barranquillero.

Por el lado de Millonarios, que no clasificó, apunta a sus compromisos en el año 2026 que incluirán la fase previa de Copa Sudamericana, además de la Liga y la Copa del FPC, para las que buscaría la experiencia del centrocampista Didier Moreno.