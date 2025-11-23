ExDT y panelista de TV estalló en vivo y denunció amenazas mientras criticaba a ‘Chiqui’ Tapia en Argentina

El fútbol argentino volvió a encenderse en polémica y esta vez el protagonista fue Ricardo Caruso Lombardi. El exdirector técnico aseguró que recibió amenazas, mientras estaba al aire, luego de cuestionar al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por el polémico reconocimiento que convirtió a Rosario Central en “campeón anual” por liderar la tabla general.

El episodio ocurrió durante un programa en TN, en el que Caruso participa como columnista. Minutos después de dar su opinión sobre la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA y el nuevo título entregado al club rosarino, el entrenador mostró su celular en cámara y reveló mensajes intimidantes.“Me están amenazando en este momento. Uno me puso: ‘Dejá de hablar porque vas a terminar mal’”, dijo, visiblemente molesto y sorprendido por la simultaneidad del ataque.

Vea también: De espaldas y sin aplausos: Estudiantes saboteó homenaje a Rosario Central por su título de escritorio

Horas más tarde, en conversación con LN+, el exDT fue aún más contundente. Afirmó que en el fútbol argentino hay un clima de miedo y silencio que condiciona a muchos protagonistas:“Hay gente que se calla porque tiene miedo. Yo no soy de esos”, expresó. También expuso que varios de los mensajes fueron borrados después de que él los mostrara en televisión. “Los voy a denunciar. No se puede vivir así”, advirtió.

Caruso aseguró que algunas de las agresiones provinieron de cuentas vinculadas al oficialismo de la AFA. Incluso contó que lo acusaron de inventar todo:“Dicen que yo mismo me mando mensajes para hacerme el víctima. Están enfermos”, lanzó, apuntando contra quienes —según él— buscan desacreditarlo.

Además, habló sobre el trasfondo deportivo. Dejó claro que Rosario Central no es su objetivo:“El enojo no es con Central. Ellos son víctimas. Esto es una decisión del Comité Ejecutivo”, señaló.

El exentrenador también volvió a cargar contra los arbitrajes y la falta de transparencia en el fútbol local:“Están tirando mucho de la cuerda. La sociedad no les va a perdonar a los árbitros”, dijo, asegurando que el deporte en Argentina “va de mal en peor”.

Incluso mencionó a jugadores de la Selección Argentina:“No me digan que Di María y Paredes no ven lo que pasa. Esto es una mugre que no termina más”, sentenció.

Caruso Lombardi prometió avanzar legalmente contra quienes lo amenazaron y pidió que se investigue el funcionamiento interno del fútbol argentino, que una vez más queda envuelto en escándalo.