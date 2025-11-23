“Pensé que eran firmes”, periodista de Cali le dio palo a la barra de América por levantar la protesta

Jaime Dinas, reconocido periodista en la ciudad de Cali, salió a cuestionar la postura de la barra Barón Rojo Sur que anunció que levanta su protesta y volverá al estadio Pascual Guerrero para alentar a América de Cali, luego de muchos años, señalando que su posición no es negociable.

Tras conocerse que la barra volverá a la acostumbrada tribuna desde este domingo 23 de noviembre para el duelo en el que el cuadro Escarlata será local ante Junior de Barranquilla en la segunda jornada de la fase semifinal del fútbol colombiano, el periodista salió al paso.

“Respetuoso de la absurda decisión @BRS_COL pensaba que se iban a mantener firme ante la ineptitud, incapacidad, inoperancia y negligencia de la Familia Gómez Giraldo, que han hecho de @AmericadeCali un “Equipito” que genera lástima y risa, por haberse convertido en el “juguete” de diversión de @nacionaloficial y el hazme reír de la Liga por ser un “Diablito” inofensivo que ni a los chicos les mete miedo. Yo me mantendré firme en mi postura, porque mi posición NO es negociable con gente que NO tiene idea de fútbol”, dejó en claro.

Comunicado de Barra de América

“A toda la hinchada americana; La Barra Barón Rojo Sur se dirige a ustedes con respeto y transparencia. Como es de conocimiento público, en meses pasados realizamos una protesta con el fin de exigir ajustes administrativos y deportivos que consideramos necesarios para el bienestar del club.

Tras varias mesas de diálogo con la institución, hemos logrado avances significativos. Se han definido mesas de trabajo y espacios de verificación que permitirán hacer seguimiento a cada uno de los compromisos adquiridos, tanto por parte del club como por parte de la hinchada organizada. Estos mecanismos se mantendrán abiertos para garantizar que todas las partes cumplan y que este proceso avance de manera seria y responsable.

Por lo anterior, la Barra Barón Rojo Sur anuncia que, desde mañana, frente al Junior, partido correspondiente a la fecha 2 del cuadrangular A, se levantará oficialmente la protesta. Volveremos a nuestra tribuna, como siempre, a alentar a los jugadores y a respaldar a la institución, porque el equipo nos necesita unidos en este momento.

Reafirmamos que nuestro compromiso es con el América, con la hinchada y con la construcción de un ambiente seguro, participativo y de crecimiento para todos. BARÓN ROJO SUR”, anunció la referenciada barra de América de Cali.