De espaldas y sin aplausos: Estudiantes saboteó homenaje a Rosario Central por su título de escritorio

Estudiantes de La Plata saboteó el pasillo de honor que le impusieron debía hacer a Rosario Central por su título de escritorio en la Liga del fútbol argentino en la previa del duelo entre ambos en donde los jugadores dieron la espalda a sus colegas y no los felicitaron.

Todo se derivó de la situación que hizo eco mundial en la presente semana en la que al cuadro Canalla lo decretaron campeón de la Liga 2025 por ser el equipo con más puntos en el año, algo que no estaba estipulado de manera previa en las reglas y que se resolvió con el escenario resuelto.

Tras esto, fue el propio Estudiantes el equipo que denunció que no hubo ninguna votación al respecto ni en la propia Asamblea reciente.

Por si fuera poco, desde la LFP le impusieron al León que le debía hacer un pasillo al proclamado campeón, ya que era el rival de turno.

Con esta imposición para el partido, los jugadores de Estudiantes de La Plata cumplieron, pero dejaron claro su rechazo con la medida por lo que se hicieron a lado y lado para la salida de Rosario Central, pero le dieron la espalda a sus rivales cuando salían rumbo al terreno de juego.