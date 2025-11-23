Real Madrid debió bajar la cabeza públicamente por monumental pifia al incluir a rival de turno en un obituario

Real Madrid tuvo un error de gran magnitud en sus canales de comunicación, al punto que debió pedir excusas públicamente e incluso hasta el propio presidente del equipo español, Florentino Pérez, pidió disculpas en pleno discurso.

Todo se dio en un video obituario en el que quisieron rendir un homenaje a todos los socios fallecidos en el año 2025 y en el mismo quiso tener un detalle con Diogo Jota y su hermano André Silva, quienes fallecieron en un accidente de tráfico en territorio español.

Sin embargo, una confusión hizo que en lugar del rostro del fallecido André Silva, se pusiera la cara de André da Silva, jugador del Elche, rival de este domingo del cuadro Merengue.

Al darse cuenta del magno error, en la cuenta oficial llegaron las excusas: “El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido”.

También se dio un pedido de perdón de parte de Florentino Pérez en su discurso al respecto.

Mientras que su imagen apareció en el video obituario de Real Madrid, André da Silva fue titular con el Elche en el encuentro de la jornada 13 de la Liga de España.