Inter Miami estaría cocinando su ingreso al fútbol colombiano, según Melissa Martínez

Inter Miami, equipo de la MLS, que cuenta en sus filas con Lionel Messi y que tiene al exfutbolista David Beckham como su copropietario y presidente, estaría buscando la manera de llegar al fútbol profesional colombiano, de acuerdo lo que señaló la periodista Melissa Martínez.

En una publicación reciente, la panelista de ESPN señaló que “Los representantes de Inter Miami están buscando la forma de llegar al Fútbol Profesional Colombiano”, sorprendiendo a muchos.

Aunque no dio detalles precisos, sí soltó algunas pistas, señalando: “No sé si tiene algo que ver similar a lo que pasó con La Equidad o cuál es la forma en la que están buscando el vínculo, pero algo se está cocinando y sé que en los próximos días vamos a tener noticias”.

“¿Ustedes se imaginan a Messi en un estadio de este país o a mí teniendo que contactar a David Beckham para que me cuente noticias? ¡Mejor dicho!”, finalizó.

Al parecer, Melissa Martínez tiene información privilegiada y próximamente se conocería el tipo de acercamiento que haría el equipo de David Beckham, Inter de Miami, con el fútbol colombiano.