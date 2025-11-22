El emotivo homenaje de Daniel Muñoz tras su gol en la Premier League: el mensaje que conmovió a todos

Daniel Muñoz, el jugador colombiano más destacado en la actualidad en la Premier League, vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera este sábado, cuando dejó un mensaje que rápidamente se hizo viral en Colombia y en Inglaterra. El lateral del Crystal Palace anotó en la victoria 2-0 sobre el Wolverhampton y celebró con una dedicatoria especial que dejó al estadio en silencio y llenó de emociones a los aficionados.

El gol llegó en el minuto 63: Muñoz aprovechó un rebote dentro del área y, con un potente derechazo, venció al arquero rival. Pero fue su reacción tras el tanto lo que acaparó los reflectores.

El colombiano se alejó de sus compañeros para evitar los abrazos, alzó las manos al cielo y luego levantó su camiseta para revelar un mensaje escrito: “Por siempre en mi corazón”.

El gesto estaba dedicado a Sebastián Ríos, uno de sus amigos más cercanos, quien falleció recientemente. Muñoz, visiblemente conmovido, se agachó, señaló al cielo y permaneció varios segundos en silencio antes de reincorporarse al partido. Las cámaras rápidamente captaron el homenaje y la imagen dio la vuelta al mundo.

El futbolista vive días de profundo duelo, razón por la que abandonó la concentración de la Selección Colombia antes de los amistosos contra Nueva Zelanda y Australia. Tras recibir la noticia del fallecimiento de su amigo, viajó desde Estados Unidos hasta el municipio de Bello (Antioquia) para asistir a las exequias.

Durante el funeral, Muñoz dedicó unas palabras que reflejaron su dolor. “Es muy difícil honrar a un amigo cuando está ahí”, dijo entre lágrimas, señalando el ataúd. Además, cargó el féretro junto a otros familiares y lanzó un globo blanco al cielo en homenaje a su “parcero de toda la vida”.

Con este gesto, Muñoz reafirma que, más allá del fútbol, también es un símbolo de lealtad, gratitud y amor por quienes lo acompañaron desde sus inicios.