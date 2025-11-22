“Es un sueño”, Aldair Quintana confesó dónde quiere jugar e incluso respondió si tiene ofertas

Aldair Quintana es uno de los jugadores más importantes en toda la historia de Atlético Bucaramanga, quien fue héroe en la tanda de penales que proclamó al ‘Leopardo’ en campeón del fútbol colombiano por primera vez.

Y aunque los hinchas del Bucaramanga quisieran tener al guardameta en su equipo por muchos años, la realidad es que Aldair Quintana quiere darse la oportunidad de jugar en el fútbol del exterior.

Quintana concedió unas palabras luego de la victoria que consiguieron contra Independiente Santa Fe en la primera fecha de los cuadrangulares.

En primer lugar, Aldair aseguró que hasta el momento no ha recibido ninguna oferta de otros equipos, y además, está concentrado en terminar el año de la mejor manera con Bucaramanga, idealmente, conquistando la segunda estrella:

“En estas épocas se empieza a especular mucho, pero hasta el momento no he recibido nada de ningún lado. Tenemos un año más de contrato en Bucaramanga, acá estoy muy feliz, esperemos cómo termina el año”.

Aun así, Quintana dejó abierta la posibilidad de salir del Bucaramanga con rumbo al fútbol del extranjero, que es un sueño para él:

“Sin duda alguna que me gustaría tener esa experiencia de pronto poder jugar en una liga competitiva en el exterior, estoy en una edad madura para poder hacerlo. Es un sueño, una meta que tengo en lo personal”.

¿Aldair Quintana en la Selección Colombia?

De igual manera, el portero de Atlético Bucaramanga dejó claro que todavía mantiene la ilusión de ser convocado a la Selección Colombia en la Copa del Mundo, razón por la cual, se sigue preparando y trabajando de la mejor manera:

“Hasta el día de hoy no he tenido contacto con nadie de la Federación, uno como jugador siempre trabaja para estar lo mejor posible, para que ojalá se le pueda abrir la puerta a uno. Uno siempre sueña, sueño con de pronto poder estar en el Mundial”.