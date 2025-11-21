El atleta más joven en correr las siete maratones del mundo en un año, es colombiano, se llama Martín Aldas

Colombia es cuna del deporte y la prueba fehaciente es Martín Aldas, un atleta de apenas 25 años, quien se convirtió en el corredor más joven en completar las siete maratones del mundo en un solo año.

Por eso, en PUBLIMETRO hablamos con Martín, quien nos contó sus inicios en el deporte, los sueños que tiene y sus próximos objetivos

¿Cómo nació tu amor por el deporte?

“Mi familia siempre ha sido deportista, pero todo comenzó a mis 13 años de edad cuando mi papá me invitó a una carrera benéfica que se hacía en Bogotá. Desde ese momento me empecé a enamorar del atletismo, sobre todo con las carreras, y de a poco encontré el cariño a correr.

Encontré algo muy bonito y es que correr trae perseverancia, sacrificio y trabajo para lograr los objetivos plasmado en lograr un objetivo, tal como lo hice este año”.

Es decir, ¿Tu familia siempre te ha apoyado en el deporte?

“Total. De hecho, en mi familia tenemos un chiste interno que les digo que son mis ‘main sponsors’. Ellos nunca han puesto una barrera, al contrario, me han incentivado a tener una vida de deporte y sobre todo una vida saludable”.

¿Cómo te sientes de ser el corredor más joven del mundo en conquistar las siete maratones en un solo año?

“Es algo increíble, sobre todo porque fue un hito no solo deportivo, sino que también de colaboración con diferentes marcas que se unieron para hacer esto posible. Con 25 años cumplidos, logramos algo que muchas personas sueñan en hacer toda su vida”.

¿Cómo decides correr siete maratones en un solo año?

“En realidad fue una oportunidad que se presentó justo en el momento, aunque ya se venía planeando desde 2023. Ese año me pregunté quién era la persona más joven en hacer las maratones más importantes del mundo, entonces comencé a entrenar y a hacer pruebas para saber si podía aguantar la carga para romper el récord, porque correr dos maratones la misma semana o cuatro maratones con tres semanas de separación, es completamente atípico.

Entonces me fui preparando y ya en 2024, cuando anunciaron que iba a entrar Sydney al circuito, que es la nueva maratón de las World Marathon Majors, ahí fue que hablé con las marcas y les presenté la oportunidad entrar a la historia al correr siete maratones en lugar de seis”.

¿Cuál fue la maratón que más te costó correr?

“Por las condiciones climáticas, Berlín, una de las maratones más rápidas del circuito. De verdad, yo nunca había vivido lo que era correr una maratón casi a 30 grados de sensación térmica. Es como si pusieran el sol acá en Bogotá, sin nubes, para correr por toda la ciudad. Pero es irónico porque a pesar de ser la más difícil, también fue donde más fresco me sentí”.

¿Cómo es la preparación de siete maratones en un año?

“Con mi equipo de trabajo, que desde el comienzo del año sabía del reto, preparamos una estructura semestral: Lo más difícil en el primer semestre fue correr dos maratones en la misma semana, y en el segundo semestre, que había cuatro maratones con tres semanas entre cada una. La carga era diferente, pero la preparación estaba enfocada en fortalecer los músculos y recuperarse de la mejor forma entre cada sesión para poder rendir al 100%. En promedio, al día estaba corriendo de 15 a 20 km día, a excepción del lunes, que era mi día de descanso. Para ponerlo en perspectiva, es como si estuviéramos en Unicentro y nos vamos hasta Chía”.

¿Cómo es tu dieta para estar en óptimas condiciones?

“La dieta no es tan estricta. En resumidas cuentas, consiste en llegar a los niveles de proteína necesarios, pues el músculo necesita estar al máximo. Ahora, durante una maratón tenemos que llenar las cargas de carbohidratos, puede ser con pasta, arroz o papa, alimentos que no son muy difíciles de conseguir en la mayoría de países.

Obviamente, varía dependiendo de cada país, pero la fórmula es la misma: Mantenerse lo más simple posible, es decir, no experimentar, al menos no los días antes de la carrera, para evitar cualquier tipo de riesgo”.

¿Qué significa para ti llevar en alto la bandera de Colombia alrededor del mundo?

“Representar a Colombia de esta manera ha sido increíble, y, sobre todo, porque no solamente veo este hito para Colombia, sino para toda Latinoamérica. Que nosotros llevemos la batuta y no los estadounidenses o europeos, por eso siento que estoy aportando e inspirando a otras personas a tener una vida más activa, enviando un mensaje claro: los sueños se pueden cumplir”.

¿Qué sigue para Martín Aldas?

“El siguiente año, la idea es ser una de las primeras personas - si no la primera – y por ende, la más joven, en intentar hacer todas las maratones más icónicas de Latinoamérica.

El equivalente de los World Marathon Majors en Latinoamérica. Usualmente en Latinoamérica no ven el potencial o creen que no estamos a la altura, así que la idea es mostrar que también tenemos potencial. Por ejemplo, en Medellín, hay una maratón grande y bien organizada que demuestra nuestra capacidad de organizar eventos de talla mundial”.