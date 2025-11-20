“No será tenido en cuenta”, Millonarios saldría de jugador que tiene contrato hasta 2027

Millonarios viene pensando desde hace unas cuantas semanas en lo que será su temporada 2026, al no llegar a fases finales del segundo semestre del presente 2025 y aseguran que ya notificó a un jugador, con contrato vigente hasta 2027, que no lo usará más y también busca la misma operación con otro par de jugadores.

Se trata del lateral Nicolás Giraldo, al que le notificaron que no está en los planes del cuerpo técnico para el siguiente campeonato, según señaló el periodista especializado en el tema de fichajes, Mariano Olsen.

“NICOLÁS GIRALDO (32) fue notificado por @MillosFCoficial que no será tenido en cuenta para el próximo semestre. El lateral izquierdo evalúa posibilidades en el FPC. Mientras tanto seguirá cumpliendo su contrato vigente hasta enero de 2027”, señaló el comunicador.

Por otra parte, se conoció que el cuadro bogotano también tuvo acercamientos con el entorno de los extranjeros Santiago Giordana y Bruno Savio en busca de una salida anticipada para liberar esos cupos.

Parece que en Millonarios se viene una gran renovación para el año 2026, luego de un año 2025 en el que se fue en blanco en cuanto a títulos en el fútbol colombiano.