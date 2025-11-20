Le quería dar bolillo: Tuvieron que agarrar al DT porque se iba a ir a los puños con un hincha de El Salvador

Los cupos a la Copa del Mundo 2026 cada vez son menos y de a poco se van completando las 48 selecciones que dirán presente en la cita orbital.

Por ejemplo, por cuenta de Concacaf, clasificaron Curazao, Panamá y Haití, teniendo en cuenta que Estados Unidos, México y Canadá ya tenían asegurada su participación por ser los anfitriones.

De esta manera, la eliminación de El Salvador, selección dirigida por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, representa un terrible fracaso. Así se lo hicieron saber los hinchas al técnico colombiano, quien no se aguantó y fue a confrontarlo.

En primer lugar, El Bolillo Gómez ha sido fuertemente criticado por las palabras que concedió en la rueda de prensa, pues no solamente felicitó a Panamá por ganarles 3-0 y clasificar al Mundial, sino que además, dijo que no quería hablar de El Salvador:

“Yo vine a la rueda de prensa porque es obligación, vine porque, primero, felicitar a los panameños, al país, por su selección, sus jugadores, su cuerpo técnico, van a su segundo mundial y les deseo lo mejor, harán mejor que en el 2018... Lo otro, excúsenme, pero no quiero hablar de la selección de Salvador, lo que vaya a hablar de El Salvador será internamente, perdónenme, pero no quiero hablar de la selección”.

Minutos más tarde, cuando El Salvador se bajó del bus y llegó al hotel donde se hospedaban, el técnico colombiano tuvo un cruce con un hincha, quien le reclamó porque se veía muy feliz con la clasificación de Panamá al Mundial, selección que Gómez dirigió en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

En principio, El Bolillo intentó seguir caminando mientras ignoraba al hincha, pero antes de entrarse al hotel, decidió ir a confrontar al hincha, y si no es por la presencia de otras personas, seguramente este cara a cara hubiera terminado en golpes: