“Urge una buena dosis de colágeno futbolístico”, Carlos Antonio Vélez sobre la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez insistió con la renovación en la plantilla de la Selección Colombia y fue claro en señalar que “urge una buena dosis de colágeno futbolístico” para no depender de chispazos de los mismos de siempre.

Fue en una de sus salidas, tras la victoria 2-1 de la Tricolor ante Nueva Zelanda, en juego de preparación para el Mundial 2026, que el periodista apuntó a esta línea.

Incluso, se atrevió a dar nombres propios como ejemplos exitosos acerca de la renovación, señalando como oportunas las oportunidades a Luis Suárez y Gustavo Puerta. Señaló que eso de escriturar puestos frustra el tener ideas modernas.

“Luis Suárez y Gustavo Puerta son una clara demostración que hay que darle oportunidad a nuevos jugadores en la @FCFSeleccionCol.. eso de escriturarle el puesto a algunos nos priva de ver opciones frescas y con una hechura moderna. Los que fueron, fueron y punto. Ahora las oportunidades no son minuticos por cumplir o “contentillo”… es tirarles la camiseta con tiempo suficiente para que muestren de que están hechos. Urge de una buena dosis de colágeno futbolístico que acerque a lo que hoy se juega en el mundo y a no depender de jugadas y chispazos que es lo que reina, gobierna y mueve a nuestra escuadra nacional. El que tenga oídos q oiga!”, señaló.

Una vez más, un llamado de Carlos Antonio Vélez, que tiene acogida entre varios fanáticos, en renovar algunas líneas de la Selección Colombia que llevan años con los mismos jugadores de siempre.