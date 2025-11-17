“No nos representa”, medio desacreditó al periodista que provocó a Alfredo Morelos tras América vs Nacional

La Estación Deportiva, espacio de comunicación de la ciudad de Cali, desacreditó el actuar de su periodista, William Méndez, que protagonizó una escena que ha indignado a muchos en donde tuvo una actitud provocadora con el jugador Alfredo Morelos, luego del partido en el que Atlético Nacional visitó a América de Cali y el jugador no quiso entrarle al juego e ignoró al comunicador que lo tildó de cobarde y se molestó porque no le quisieron hablar de algo de hace meses.

Tras el encuentro en el que el conjunto antioqueño avanzó a la final de la Copa, el delantero atendió a los medios de comunicación en la zona mixta y allí un hombre, que no llegó a formular una pregunta, empezó a reprochar al jugador que le soltó: “¿Otra vez tú?, eeeh…”.

A eso, el periodista siguió con sus reproches y esta vez señaló: “¿Por qué eres tan cobarde?, ¿Por qué te gusta ocultar las cosas?”. Pese a que buscó provocarlo, el jugador se negó a responderle y trató de hablar con otros comunicadores, mientras el hombre seguía insistiendo, al punto que los demás periodistas le pidieron al hombre que cuestionaba al jugador que se calmara para ellos poder preguntar.

Medio le pidió perdón a Morelos por actitud de su periodista

Ante esta situación, el medio emitió un comunicado oficial en el que señaló: “A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Desde La Estación Deportiva, no nos hacemos responsables por las opiniones o comentarios con tinte personal que puedan emitir nuestros colaboradores y/o periodistas antes, durante y después de los partidos.

Siempre hemos tratado de trabajar con humildad, transparencia y respeto por nuestra profesión y la de nuestros invitados/entrevistados.

Lo sucedido entre el jugador Alfredo Morelos y el comunicador que usaba nuestra imagen en el micrófono, NO NOS REPRESENTA, por ello, extendemos nuestras disculpas al jugador y la institución que representa, ya que nuestro interés siempre ha sido y será lo reflejado en las canchas por parte de los equipos”.

Incluso, el propio medio, que estaba representado por el periodista, reconoció la actitud provocadora con el jugador Alfredo Morelos al que le pidió perdón y desacreditó el actuar de su periodista.