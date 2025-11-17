Se pudrió todo: en batalla campal en partido del fútbol argentino le dieron hasta a la policía

Una verdadera batalla campal se armó en el fútbol argentino en donde jugadores de Deportivo Madryn y Deportivo Morón terminaron repartiendo más golpes que jugadas en medio del terreno de juego.

La situación se dio en medio de las semifinales de la Primera B Nacional en donde Madryn se quedó con el cupo a la gran final, tras imponerse 1-0 en el juego de vuelta.

Vea acá: “No aclare porque confunde”, Min. Trabajo le pegó una peinada épica a César Augusto Londoño

Sin embargo, más allá de lo deportivo, el juego hizo eco en todo el continente por la gran gresca que se armó entre futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos y hasta unos hinchas colados de amos equipos.

En el terreno de juego todo fue locura, llovieron golpes de lado y lado, algunos hasta terminaron en paños menores y, al final, hasta la policía terminó atacada por algunos futbolistas cuando quisieron controlar la situación.