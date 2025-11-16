Santiago Arias reconoció su pequeña discusión con Yerry Mina en medio del partido de la Selección Colombia

La Selección Colombia vivió un momento inesperado durante el amistoso frente a Nueva Zelanda, y solo después del juego, en zona mixta, se conocieron los detalles cuando Santiago Arias, uno de los jugadores más experimentados, confesó lo que realmente ocurrió cuando James Rodríguez salió del campo y la banda de capitán quedó sin dueño y se armó una disputa con Yerry Mina.

Lo que parecía un simple trámite terminó en una escena que sorprendió a más de uno en el banquillo. Arias y Yerry Mina, ambos referentes del plantel de Néstor Lorenzo, fueron protagonistas de una breve disputa amistosa por quedarse con el brazalete. Aunque desde afuera pasó desapercibido, el lateral derecho reveló que hubo un cruce entre risas, empujones y reclamos entre amigos para decidir quién continuaría con el liderazgo en la cancha.

“Hubo una pequeña disputa entre los dos, siempre de amigos, pero al final le dije que se la pusiera. Tener o no tener la franja no te hace menos líder”, declaró Arias en zona mixta tras la victoria 2-1 de la Tricolor.El jugador añadió que la Selección actual está construida sobre un liderazgo compartido: “Hay líderes dentro del campo, hay líderes fuera, en el camerino… hay líderes en todos los aspectos. Lo importante es apoyarnos y eso queda claro en este grupo”.

A sus 33 años, el ex Atlético de Madrid atraviesa uno de sus mejores momentos físicos de los últimos años y trabaja para asegurar un cupo en la lista final rumbo al Mundial 2026, donde aspira a disputar su tercera Copa del Mundo.

Por ahora, la Selección Colombia se prepara para su último compromiso del año: el duelo frente a Australia, programado para este martes 18 de noviembre. Ese partido marcará el cierre de actividades de la “Tricolor” antes de volver a competir oficialmente en marzo de 2026.

La anécdota entre Arias y Mina demuestra el buen ambiente que se vive en el plantel y confirma que el liderazgo dentro del equipo va más allá de un brazalete: es una construcción colectiva que suma experiencia, camaradería y compromiso.